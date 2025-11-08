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De acuerdo con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), para éste sábado, 8 de noviembre, Venezuela disfrutará de un clima soleado y despejado durante la primera mitad del día.

No obstante, el organismo advirtió que a partir del mediodía, la nubosidad aumentará de forma significativa. Se esperan fuertes chubascos, lluvias y la posible presencia de descargas eléctricas en múltiples estados del país.

Las precipitaciones se concentran en focos específicos, principalmente hacia el occidente, sur y oriente del país. Las zonas que deben esperar lluvias débiles o lloviznas desde temprano incluyen el oeste de los estados Bolívar y Apure, Amazonas, Portuguesa, Falcón, así como los Andes (Mérida, Táchira y Trujillo) y Zulia.

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Para la Región Central, incluso en las zonas montañosas de Miranda, el cielo parcialmente nublado podría generar lloviznas aisladas, pero la jornada en general no debería verse mayormente afectada hasta el mediodía.

Pronóstico del Inameh

La situación se complicará notablemente con el paso de las horas. Inameh proyecta que las lluvias serán más intensas y recurrentes a lo largo de la tarde y noche, especialmente en las siguientes regiones:

Región Sur

Nororiente

Centro Norte Costero

Llanos Occidentales

Los Andes

Zulia

Se insta a tomar precauciones debido a la posibilidad de que estas lluvias vengan acompañadas de descargas eléctricas y actividad tormentosa, un patrón que se mantendrá hasta las horas nocturnas antes de que disminuya la intensidad.

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