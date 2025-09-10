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El pronóstico del tiempo hoy 10 de septiembre de 2025 en Venezuela señala nubosidad en horas de la mañana. Abundante nubosidad durante la mañana en el centro y occidente venezolano dijo el INAMEH.

Situación General, se prevé nubosidad parcial y áreas despejadas en buena parte del país; resaltando, zonas de nuestra Guayana Esequiba; Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, noreste de Monagas.

Como en el este de Sucre, Cojedes, este de Miranda, Apure, Barinas, Portuguesa y Lago de Maracaibo; donde se esperan formación de mantos nubosos asociados a precipitaciones variables.

Pronóstico del tiempo hoy 10 de septiembre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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