lunes, agosto 11, 2025
spot_img
ActualidadNacionalPortada

Pronóstico del tiempo hoy 11 de agosto de 2025 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
0
12
Tiempo hoy 11 de agosto de 2025
En la vía de Anzoátegui y Sucre. Foto: Almary Valera/Cortesía para N24C.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El pronóstico del tiempo hoy 11 de agosto de 2025 según el INAMEH apunta a nubosidad como lluvias en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos hoy lunes.

Venezuela amanece con zonas nubladas acompañadas de lluvias en varias zonas, tanto en en los estados del sur del país; como en la región central y también en parte del occidente venezolano.

Tiempo hoy 11 de agosto de 2025

Se esperan lluvias al sur de Bolívar, Amazonas, La Guaira, norte del Distrito Capital, norte de Aragua, este de Falcón, Guárico. Además en zonas de Apure, oeste de Barinas, Andes y Zulia, el resto del país con nubosidad parcial.

No se descartan lluvias en horas de la tarde en varias zonas del centro del país como en el occidente. Actualmente no se esperan ondas tropicales, en los próximos días se espera el pasó de una.

La onda tropical 24 se espera en el país en las próximas horas, dijo el INAMEH. 

Tiempo hoy 11 de agosto de 2025

Tiempo hoy 11 de agosto de 2025

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 38 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Aragua, Carabobo como Miranda. Además de Guárico y Anzoátegui.

NO DEJES DE LEER AHORA: El anuncio importante que dio el gobernador Lacava sobre la CHET (VIDEO)

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Atentos! Nuevas tarifas del peaje en Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Lina Bina, actriz de contenido para adultos murió en Florida
Artículo siguiente
¡Extra! Falleció el senador Miguel Uribe Turbay en Colombia
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital