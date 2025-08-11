Compartir

El pronóstico del tiempo hoy 11 de agosto de 2025 según el INAMEH apunta a nubosidad como lluvias en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos hoy lunes.

Venezuela amanece con zonas nubladas acompañadas de lluvias en varias zonas, tanto en en los estados del sur del país; como en la región central y también en parte del occidente venezolano.

Se esperan lluvias al sur de Bolívar, Amazonas, La Guaira, norte del Distrito Capital, norte de Aragua, este de Falcón, Guárico. Además en zonas de Apure, oeste de Barinas, Andes y Zulia, el resto del país con nubosidad parcial.

No se descartan lluvias en horas de la tarde en varias zonas del centro del país como en el occidente. Actualmente no se esperan ondas tropicales, en los próximos días se espera el pasó de una.

La onda tropical 24 se espera en el país en las próximas horas, dijo el INAMEH.

Tiempo hoy 11 de agosto de 2025

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 38 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Aragua, Carabobo como Miranda. Además de Guárico y Anzoátegui.

NO DEJES DE LEER AHORA: El anuncio importante que dio el gobernador Lacava sobre la CHET (VIDEO)

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas