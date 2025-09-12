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El pronóstico del tiempo hoy 12 de septiembre de 2025 en Venezuela destaca nubosidad en horas de la mañana en el centro del país. En horas de la tarde no se descartan lluvias, nubosidad o lloviznas.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada alternando con zonas poco nubladas; asimismo, se observan algunos mantos nubosos, acompañados de precipitaciones de intensidad variable.

Esto en áreas de Bolívar, Amazonas, sur de Miranda, partes de Guárico, Apure, sur de Portuguesa, Cojedes norte de Tachira, oeste de Merida y sur del Zulia. No se descartan lluvias en el centro del país en horas de la tarde.

Pronóstico del tiempo hoy 12 de septiembre de 2025

En la zona central se espera temperaturas sobre los 33 o 34 grados en horas del día. En horas de la tarde la temperatura se espera sobre los 32 grados. Temperaturas sobre los 37 o 38 grados en el norte del Zulia y Falcón.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida se esperan siete grados de temperatura en horas de la madrugada. En zonas de montaña de la región central, se espera una temperatura de montaña cercana a los 17 grados.

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