El pronóstico del tiempo hoy 13 de agosto de 2025 en Venezuela reporta nubosidad en la mayoría del país. Como lluvias y lloviznas al sur del país, como parcialmente nublado en otras zonas como el occidente.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado en buena parte del país; asimismo, se observan zonas nubladas acompañadas de lluvias o chubascos dispersos al noreste de nuestra Guayana Esequiba.

Como al sureste de Delta Amacuro, oeste del estado Bolívar, norte de Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Centro Norte, los Andes y sur del lago de Maracaibo; a esta hora de hoy miércoles.

Se espera cielo de parcial a despejado en el centro del país en horas de la mañana con la presencia del sol.

En horas de la tarde como de la noche se esperan lluvias y lloviznas en la zona central del país. Para horas de la madrugada se espera lloviznas en el sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Se estiman temperaturas máximas de 39 grados en horas del mediodía en la región occidental como en la Península de Paraguaná. Mientras que se espera en la región central temperaturas de 34 grados como máximo.

En las zonas montañosas de Mérida se esperan cerca de 8 grados en horas de la madrugada para hoy. En zonas de montaña de Venezuela se esperan cerca de 19 grados en horas de la madrugada.

