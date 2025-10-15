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El pronóstico del tiempo hoy 15 de octubre de 2025 en Venezuela señala nubosidad fragmentada en horas de la mañana. Nubosidad y lluvias durante la mañana en el centro y occidente venezolano dijo el INAMEH.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado, alternando con áreas despejadas en buena parte de su extensión; así mismo, se aprecia desarrollo convectivo, asociado a precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica.

Esto en zonas de *Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, norte de Lara, Falcón y Zulia. El resto del país se mantendrá despejado en la mañana como en la tarde.

No se descarta chubascos algunas lluvias y nubosidad convectiva en horas del final de la tarde como de la noche. Además de áreas con nubosidad y lloviznas en el centro y occidente.

De igual modo, el país se mantiene a la espera de las ondas tropicales 46, 47 y 48 las cuales llegarán en los próximos días.

Pronóstico del tiempo hoy 15 de octubre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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