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El pronóstico del tiempo hoy 16 de octubre de 2025 en Venezuela según el INAMEH apunta a poca nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos hoy.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada alternando con áreas parcialmente nubladas en la mayor parte de su extensión. Igual, se puede observar desarrollo convectivo, en varios estdos.

Generando precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica en varias zonas del país. Entre ellas *Falcón, Lara, Andes y Zulia. No se descartan lluvias en la mañana, de igual modo en la tarde.

Pronóstico del tiempo hoy 15 de octubre de 2025

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 37 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Aragua, Carabobo como Miranda. Además de Guárico y Anzoátegui. Como en la Península de Paraguaná.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados en horas de la madrugada.

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