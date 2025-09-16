Compartir

El pronóstico del tiempo hoy 16 de septiembre de 2025 en Venezuela reporta nubosidad en la mayoría del país. Como lluvias y lloviznas al sur, como parcialmente nublado en otras zonas como el occidente.

Venezuela amanece parcialmente nublado y despejado; así mismo, actividad convectiva con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctricas ocasional al *sur de Bolívar, Amazonas y Zulia.

Se espera cielo de parcial a despejado en el centro del país en horas de la mañana con la presencia del sol. Mientras que la Onda Tropical 34 salió del país y se espera por la 35 en los próximos días.

En horas de la tarde como de la noche se esperan lluvias y lloviznas en la zona central del país. Para horas de la madrugada se espera lloviznas en el sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Pronóstico del tiempo hoy 16 de septiembre de 2025

Se estiman temperaturas máximas de 39 grados en horas del mediodía en la región occidental como en la Península de Paraguaná. Mientras que se espera en la región central temperaturas de 34 grados como máximo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Adolescente venezolana murió atropellada en Estados Unidos

En las zonas montañosas de Mérida se esperan cerca de 8 grados en horas de la madrugada para hoy. En zonas de montaña de Venezuela se esperan cerca de 19 grados en horas de la madrugada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas