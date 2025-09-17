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Pronóstico del tiempo hoy 17 de septiembre de 2025 y la Onda Tropical 35 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Pronóstico del tiempo hoy 17 de septiembre de 2025
Esquina de Rojas Queipo con Bolívar en Valencia. Foto: María Breznik S./Cortesía.

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Danny Valdiviezo
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El pronóstico del tiempo hoy 17 de septiembre de 2025 en Venezuela señala nubosidad en horas de la mañana. Abundante nubosidad durante la mañana en el centro y occidente venezolano dijo el INAMEH.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en la mayor parte de su extensión, exceptuando algunas zonas de Bolívar. Como este de Amazonas.

Pronóstico del tiempo hoy 17 de septiembre de 2025

Además del noreste de Apure, como en costas del estado  Miranda y al sur de Zulia*, donde aprecia desarrollo nuboso asociado a precipitaciones de variada intensidad; y actividad eléctrica

No se descarta en horas de tarde lluvias o chubascos en el centro del país, en estados como Miranda, Carabobo y Aragua, luego de las seis. De igual modo, hacia el occidente del país en Lara y Falcón.

La Onda Tropical 35 está transitando por el oriente del país, se esperan lluvias en la zona además de tiempo nublado.

Pronóstico del tiempo hoy 17 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo hoy 17 de septiembre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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