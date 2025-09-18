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El pronóstico del tiempo hoy 5 de septiembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH apunta a poca nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos hoy.

Venezuela amanece con nubosidad parcial en la mayor parte de su extensión, y zonas con desarrollo convectivo asociado a precipitaciones de variada intensidad. Y actividad eléctrica en partes de *Bolívar, Guárico, Barinas y Zulia.

En horas de la tarde como de la noche se prevé cielo nublado en gran parte del país; y por otra parte, se espera desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y actividad eléctrica especialmente en partes de *nuestra Guayana Esequiba.

La Onda Tropical número 35 se mantiene avanzando por el centro del país rumbo al occidente. No se descartan lluvias en horas de la tarde y noche en los estados Falcón y Zulia.

Pronóstico del tiempo hoy 18 de septiembre de 2025

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 37 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Aragua, Carabobo como Miranda. Además de Guárico y Anzoátegui. Como en la Península de Paraguaná.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

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