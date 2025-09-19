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Pronóstico del tiempo hoy 19 de septiembre de 2025 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Pronóstico del tiempo hoy 19 de septiembre de 2025
En la Autopista Valencia Puerto. Foto: María Breznik S.

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Danny Valdiviezo
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El pronóstico del tiempo hoy 19 de septiembre en Venezuela señala nubosidad fragmentada en horas de la mañana. Abundante nubosidad durante la mañana en el centro y occidente venezolano dijo el INAMEH.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada en la mayor parte de su extensión; resaltando zonas con precipitaciones variables y actividad eléctrica en partes de nuestra Guayana Esequiba.

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Como en los estados Bolívar, Amazonas, Aragua, Miranda, Yaracuy, Falcón, Lara, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, Trujillo, Táchira, Mérida y Zulia. En horas de la tarde y noche se mantendrá nubosidad en gran parte del país.

No se descarta en horas de tarde lluvias o chubascos en el centro del país, en estados como Miranda, Carabobo y Aragua. De igual modo, hacia el occidente del país en Lara y Falcón. Como en los estados andinos.

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Pronóstico del tiempo hoy 19 de septiembre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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