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Pronóstico del tiempo hoy 2 de octubre de 2025 según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Pronóstico del tiempo hoy 2 de octubre de 2025
En el distribuidor San Blas. Foto: Danny Valdiviezo.

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Danny Valdiviezo
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El pronóstico del tiempo hoy 2 de octubre de 2025 en Venezuela señala nubosidad parcial en horas de la mañana. Abundante nubosidad durante la mañana en el centro y occidente venezolano dijo el INAMEH.

Situación General, se estima cielo parcialmente nublado y algunas áreas despejadas en buena parte del territorio nacional; no obstante, se prevé zonas con nubosidad y lluvias o chubascos dispersos en *Bolívar, Amazonas, Falcón y lago de Maracaibo

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada en la mayor parte de su extensión; resaltando zonas con precipitaciones variables y actividad eléctrica en partes de nuestra Guayana Esequiba.

Pronóstico del tiempo hoy 2 de octubre de 2025

Pronóstico del tiempo hoy 2 de octubre de 2025

Como en los estados Bolívar, Amazonas, Aragua, Miranda, Yaracuy, Falcón, Lara, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, Trujillo, Táchira, Mérida y Zulia. En horas de la tarde y noche se mantendrá nubosidad en gran parte del país.

No se descartan lluvias al final de la tarde como en horas de la noche en varias zonas del país.

Pronóstico del tiempo hoy 2 de octubre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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