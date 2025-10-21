Compartir

El pronóstico del tiempo hoy 21 de octubre de 2025 en Venezuela señala nubosidad parcial en horas de la mañana. Abundante nubosidad durante la mañana en el centro y occidente venezolano dijo el INAMEH.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada en gran parte del país; asimismo, mantos nubosos con precipitaciones de intensidad variable. Esto en el sur del país especialmente al norte de *nuestra Guayana Esequiba.

Como al sur de Bolívar/Amazonas, este de Delta Amacuro, partes de Sucre, norte de Anzoátegui, Miranda, la Guaira, Aragua. Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

Pronóstico del tiempo hoy 21 de octubre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Atentos!, Bonos activos en Patria para este 20 de octubre

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas