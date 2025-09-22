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El pronóstico del tiempo hoy 22 de septiembre de 2025 en Venezuela señala nubosidad en horas de la mañana. Abundante nubosidad durante la mañana en el centro y occidente venezolano dijo el INAMEH.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas; resaltando algunas áreas nubladas acompañadas de precipitaciones en partes de Bolívar, Amazonas, Guárico, Miranda, Distrito Capital, Andes y Zulia.

Situación General, se prevé nubosidad parcial y áreas despejadas en buena parte del país; resaltando, zonas de nuestra Guayana Esequiba; Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, noreste de Monagas.

La Onda tropical 38 se espera que su llegada a la zona de Guyana sea a partir de mañana. Esta podría generar lluvias como mal tiempo en la zona del oriente del país, en los estados Sucre, Monagas y Anzoátegui.

Pronóstico del tiempo hoy 22 de septiembre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

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Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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