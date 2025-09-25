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El pronóstico del tiempo hoy 25 de septiembre en Venezuela señala nubosidad fragmentada en horas de la mañana. Abundante nubosidad durante la mañana en el centro y occidente venezolano dijo el INAMEH.

Venezuela Amanece con nubosidad productora de lluvias débiles o moderadas en áreas de Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, los Andes y Zulia. El resto del país se aprecia con nubosidad parcial y algunas zonas despejadas.

No se descarta en horas de tarde lluvias o chubascos en el centro del país, en estados como Miranda, Carabobo y Aragua. De igual modo, hacia el occidente del país en Lara y Falcón. Como en los estados andinos.

Pronóstico del tiempo hoy 25 de septiembre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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