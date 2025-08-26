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El pronóstico del tiempo hoy 26 de agosto de 2025 nos indica nubosidad en el centro del país en horas de la mañana. Sobre todo en los estados centrales, como en los orientales y en la costa venezolana.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas, asimismo, se aprecian células convectivas de rápida evolución; acompañadas de lluvias o chubascos y descargas eléctricas en áreas de *Amazonas y oeste de Bolívar.

Como al este de Apure, sur de Guárico, este de Barinas y Zulia*, de igual modo, se observa nubosidad estratiforme con posibles lluvias o lloviznas; en *nuestra Guayana Esequiba, oeste de Sucre, norte de Monagas, La Guaira, Yaracuy, Lara y Falcón.*

En los estados del sur, como estamos en invierno se esperan lluvias en la Guayana Esequiba, Bolívar, además de zonas de Amazonas y Apure. Guárico como en zonas de los estados llaneros.

El oleaje ha estado con olas altas, pero se espera que las mismas estén hoy en una altura de metro y medio en el litoral central como en el Golfo de Venezuela. Mientras en la zona insular se esperan olas de un metro.

Pronóstico del tiempo hoy 26 de agosto de 2025

Temperaturas máximas se esperan en los estados Zulia y Falcón con 38 grados y probables de 37 grados en los estados occidentales. Estados centrales con probables que rondan los 34 grados.

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En el estado Mérida, en horas de la madrugada se esperan temperaturas bajas sobre los siete y ocho grados.

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