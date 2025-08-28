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El pronóstico del tiempo hoy 28 de agosto de 2025 en Venezuela destaca nubosidad en horas de la mañana en el centro del país. En horas de la tarde no se descartan lluvias, nubosidad o lloviznas.

Venezuela amanece con nubosidad parcial en buena parte de su extensón; no obstante, se observan áreas nubladas acompañadas de lluvias y algunos chubascos al *norte de nuestra Guayana Esequiba.

Como al oeste de Bolívar, norte de Amazonas, Anzoátegui, Táchira, Mérida y Zulia. Nubosidad en el centro del país en horas de la mañana como con probables lluvias para hoy jueves.

Así como en áreas montañosas de la *Región Central* (como *Miranda, Aragua y Distrito Capital*). En nuestra *Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y sur del Zulia*. La nubosidad será mayormente densa desde temprano, con posibilidad de lluvias débiles a moderadas.

En la actualidad la Onda Tropical 31 se desplaza por el centro del país, rumbo al occidente venezolano

Pronóstico del tiempo hoy 28 de agosto de 2025

En la zona central se espera temperaturas sobre los 33 o 34 grados en horas del día. En horas de la tarde la temperatura se espera sobre los 32 grados. Temperaturas sobre los 37 o 38 grados en el norte del Zulia y Falcón.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida se esperan siete grados de temperatura en horas de la madrugada. En zonas de montaña de la región central, se espera una temperatura de montaña cercana a los 17 grados.

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