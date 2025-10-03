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El pronóstico del tiempo hoy 3 de octubre de 2025 en Venezuela según el INAMEH apunta a poca nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos hoy.

Venezuela amanece hoy viernes con nubosidad fragmentada en buena parte del país; asimismo, zonas nubladas con lluvias o chubascos dispersos algunos con descargas eléctricas en *Bolívar como en Amazonas.

La Onda Tropical 41 se ubica en el Atlántico central tropical y llegará en los próximos días al país. Esta pudiera traer lluvias, nubosidad como mal tiempo.

Además de los estados Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

En horas de la tarde como de la noche se prevé cielo nublado en gran parte del país; y por otra parte, se espera desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y actividad eléctrica especialmente en partes de *nuestra Guayana Esequiba.

Pronóstico del tiempo hoy 3 de octubre de 2025

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 37 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Aragua, Carabobo como Miranda. Además de Guárico y Anzoátegui. Como en la Península de Paraguaná.

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Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

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