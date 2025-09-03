Compartir

El pronóstico del tiempo hoy 3 de septiembre de 2025 en Venezuela, según el INAMEH apunta a nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos en horas de la mañana y tarde.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas, sin embargo, se observan células convectivas de rápida evolución; acompañadas de lluvias o chubascos y algunas con descargas eléctricas.

Esto en áreas al oeste de Bolívar, Amazonas y costas de Falcón, de igual modo, se observa nubosidad estratiforme con posibles lluvias o lloviznas en el sur de Sucre; norte de Monagas, los Andes y Zulia.*

En horas de la tarde probables lluvias o chubascos en zonas de la región central como en la occidental. Lluvias en la región llanera, en los estados Portuguesa como en Barinas, igualmente en horas de la noche.

Pronóstico del tiempo hoy 3 de septiembre de 2025

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 37 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Falcón y en el Zulia, sobre todo en la Península de Paraguaná.

NO DEJES DE LEER AHORA: Bono Cuadrantes de Paz agosto 2025 se está pagando

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan 22 grados con tendencia a 19 grados.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas