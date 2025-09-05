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El pronóstico del tiempo hoy 5 de septiembre de 2025 en Venezuela según el INAMEH apunta a nubosidad como lluvias en las primeras horas de la mañana. Esto en la región central, estados llaneros y andinos hoy.

Se prevé cielo nublado en gran parte del país; y por otra parte, se espera desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y actividad eléctrica especialmente en partes de *nuestra Guayana Esequiba.

Como en Bolívar, Amazonas, los Andes, Zulia, Llanos Centrales y Occidentales, con algunas lloviznas dispersas ocasional en zonas Sucre, Miranda, sur de Aragua. además de Carabobo y este de Falcón.* El resto del país se mantendrá con nubosidad parcial y zonas poco nubladas.

La Onda Tropical 33 se desplaza por el centro del país rumbo al occidente. esto pudiera generar lluvias en algunas del país. Como fuertes vientos y lloviznas en el occidente venezolano y zona de los llanos.

Pronóstico del tiempo hoy 5 de septiembre de 2025 en Venezuela

En cuanto a las altas temperaturas se esperan máximas de 37 grados en varias zonas del país. Región central, comprendiendo los estados Aragua, Carabobo como Miranda. Además de Guárico y Anzoátegui. Como en la Península de Paraguaná.

Mientras que en las zonas montañosas de Mérida, se espera al menos ocho grados de temperaturas en horas de la madrugada. En zonas de la cordillera central se esperan al menos 22 grados con tendencia a 19 grados.

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