Compartir

El pronóstico del tiempo hoy 8 de agosto de 2025 en Venezuela señala nubosidad en horas de la mañana. Abundante nubosidad durante la mañana en el centro y occidente venezolano dijo el INAMEH.

Venezuela amanece con nubosidad productora de lluvias o chubascos, algunas acompañadas de actividad eléctrica; en áreas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Apure, Barinas y Miranda.

Además de La Guaira y sur oeste de Zulia; asimismo, mantos nubosos con posibles lluvias débiles o moderadas en Guárico, Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Lara, Falcón y Mérida. El resto del país se aprecia con nubosidad parcial y algunas zonas despejadas

Nubosidad en horas de la noche, sobre todo en un periodo que va desde las diez de la noche hasta las cuatro de la madrugada. En estados occidentales como centrales del país hoy 8 de agosto de 2025.

No se descarta en horas de tarde lluvias o chubascos en el centro del país, en estados como Miranda, Carabobo y Aragua. De igual modo, hacia el occidente del país en Lara y Falcón.

Pronóstico del tiempo hoy 8 de agosto de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

NO DEJES DE LEER AHORA: Caso de Génesis Medina en Yaracuy, deja dos sujetos detenidos

Siete grados centígrados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios