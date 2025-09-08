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El pronóstico del tiempo hoy 8 de septiembre de 2025 en Venezuela señala nubosidad en horas de la mañana. Abundante nubosidad durante la mañana en el centro y occidente venezolano dijo el INAMEH.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado alternando con zonas poco nubladas, sin embargo, se observan actividad convectivas de rápida evolución; productoras de lluvias y chubascos.

Acompañadas con descargas eléctricas en parte al sur de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, este de Miranda, sur de Guárico; norte de Anzoátegui, Portuguesa, Cojedes, los Andes y Zulia*.

Nubosidad en horas de la noche, sobre todo en un periodo que va desde las diez de la noche hasta las cuatro de la madrugada. En estados occidentales como centrales del país hoy 8 de agosto de 2025.

No se descarta en horas de tarde lluvias o chubascos en el centro del país, en estados como Miranda, Carabobo y Aragua. De igual modo, hacia el occidente del país en Lara y Falcón.

Pronóstico del tiempo hoy 8 de septiembre de 2025

Temperaturas máximas en 38 grados en el centro y occidente del país en horas del mediodía como de la tarde. De igual modo, en zonas como el oriente del país específicamente en los estados Anzoátegui y Monagas.

Siete grados se esperan en las zonas montañosas del estado Mérida esta semana en esa entidad. En zonas de montaña del centro del país se esperan 20 grados en horas de la madrugada.

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