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El pronóstico del tiempo hoy 9 de septiembre de 2025 nos indica nubosidad en el centro del país en horas de la mañana. Sobre todo en los estados centrales, como en los orientales y en la costa venezolana.

Venezuela amanece con cielo de parcial a despejado a buena parte de su extensión, exceptuando en zonas del sur del país hoy martes. No se descartan lluvias a esta hora de la mañana en varias zonas.

Entre ellas en Bolívar, norte de Amazonas, noreste de Guárico, oeste de Apure, oeste de Barinas, oeste de Trujillo y partes del Zulia. Donde áreas nubladas originan precipitaciones y algunos chubascos.

De igual modo, no se descartan lluvias en el centro como en la zona de los llanos y occidente en horas de la tarde como de la noche. La Onda tropical 34 llegará en los próximos días al país.

Pronóstico del tiempo hoy 9 de septiembre de 2025

Temperaturas máximas se esperan en los estados Zulia y Falcón con 38 grados y probables de 37 grados en los estados occidentales. Estados centrales con probables que rondan los 34 grados.

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En el estado Mérida, en horas de la madrugada se esperan temperaturas bajas sobre los siete y ocho grados.

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