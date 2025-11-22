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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su boletín para este sábado 22 de noviembre de 2025, informando sobre condiciones mixtas.

De acuerdo con el Instituto, el país experimentará cielos despejados y temperaturas elevadas en la mañana, especialmente en el norte y la costa, mientras que la región Sur y los Andes se preparan para lluvias intensas.

Se espera un cambio en el patrón de nubosidad y la aparición de chubascos ligeros hacia la tarde y noche en varias zonas.

Pronóstico del tiempo según Inameh

Los estados andinos (Mérida, San Cristóbal, Valera), los Llanos Occidentales (Barinas, Guanare, San Carlos) y la región Sur (Amazonas y Bolívar) tendrán lluvias persistentes a lo largo del día.

El Oriente (Cumaná, Barcelona, Maturín) y las Dependencias Federales tendrán un día despejado con poca nubosidad.

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Aviso de precipitaciones fuertes

Las autoridades advierten que las precipitaciones más fuertes se esperan en el Sur (Bolívar y Amazonas), con un estimado de lluvia que podría superar los 100 milímetros a lo largo del fin de semana.

Además, se esperan lluvias de intensidad variable en las primeras horas de la mañana en el norte de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, este de Falcón, Andes y Zulia.

Después del mediodía, las lluvias se intensificarán especialmente al sur de Bolívar, Amazonas y los Andes. El Inameh recomienda a la población estar atenta a cualquier cambio, ya que mantendrán la vigilancia meteorológica.

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