Compartir

La prórroga de Estado de Emergencia en Venezuela fue extendida por un lapso de 60 días. Dicha prórroga se hizo oficial con la publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria Número 6.944.

Esta le brinda al Ejecutivo tener herramientas necesarias para medirse a presiones económicas como sociales que vienen debido al asedio de Estados Unidos. La medida fue impuesta desde el pasado mes de abril.

Debido a que Venezuela busca tener respuesta a la crisis interna ante las tensiones del país norteamericano. Dicha medida fue extendida ahora hasta el mes de febrero de 2026, dicha decisión viene ante la presión de Estados Unidos.

Prórroga de Estado de Emergencia Económica

El decreto de prórroga concede al Gobierno Nacional amplias facultades, entre las cuales destacan:

Dictar regulaciones excepcionales y transitorias para restablecer los equilibrios económicos.

Suspender la aplicación y cobro de tributos nacionales, estatales y municipales con el fin de proteger el aparato productivo.

Concentrar en el Tesoro Nacional la recaudación de tasas y contribuciones especiales, y redireccionar los recursos de todos los fondos existentes.

Establecer mecanismos extraordinarios para combatir la evasión y la elusión fiscal.

Suspender la aplicación de las exenciones de tributos nacionales.

Establecer mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de importaciones.

Adoptar medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional, así como las exportaciones de rubros no tradicionales.

Adicionalmente, el decreto autoriza al Ejecutivo a realizar contrataciones y a autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional no previstas en el Presupuesto Anual.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas