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El prospecto aragüeño Luis Hernández Vegas firmó por una cifra récord con los Gigantes de San Francisco. El joven campocorto estampó su rúbrica con el equipo y está listo para iniciar su camino a las Mayores.

Hernández es uno de los peloteros de buenas habilidades. El cual cuenta con las herramientas como cubrir el campocorto. Además de chocar bien la bola, como correr bien en las bases ya que tiene excelente velocidad.

El pelotero se formó en la academia del expelotero Carlos Guillen y se dedicara por entero a su formación. Hernández Vegas soñaba con ser firmado y logró su sueño con dedicación, constancia además de disciplina.

Prospecto aragüeño firmó por cifra récord

Un total de cinco millones de dólares recibió el pelotero, por parte de la organización de los Gigantes. Recordemos que esta organización siempre ha sido vitrina de los peloteros criollos de altos quilates.

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Hernández Vegas ya debutó en la Liga Mayor de Beisbol Profesional con los Samanes de Aragua. Equipo con el cual quedó campeón el año pasado, en la LVBP firmó ya con Leones del Caracas.

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