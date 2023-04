Compartir

Durante la Semana Santa, muchos usuarios aprovechan estos días para descansar e incrementar las interacciones en los dispositivos móviles, por lo cual resulta importante proteger sus datos de los malhechores digitales.

Ante esta situación, expertos en reparación técnica y ciberseguridad indican que se debe estar alerta sobre posibles malwares o virus. Además, están quienes realizan compras en su tiempo libre, y quedan expuestos a la suplantación de identidad.

A diferencia de los datos que se consignan en hojas de papel, los que se almacenan en las herramientas tecnológicas tienden a expandirse si no se les da un correcto uso. Por ello, puede suceder que un usuario pierda las contraseñas de sus redes sociales, o convertirse en víctima de robo de dinero.

En ese sentido, los consejos para proteger los datos personales, especialmente en Semana Santa, toman relevancia en el universo digital. Entre los más importantes están:

1) Instalación de aplicaciones

Recientemente, se dio a conocer que más de 40 aplicaciones, almacenadas en tiendas de apps confiables, resultaron acechadas con virus para el robo de datos.

Por lo tanto, la empresa global Cisco expresó que se debe procurar instalar aplicativos directamente desde Google Play Store y iOS App Store.

No obstante, se recomienda tomar distancia en aquellas apps que, por más que se encuentren alojadas en las tiendas confiables, solicitan permisos sospechosos en los que figura el acceso a mensajes de texto y voz, al igual que los contactos y hasta el número celular del dueño del dispositivo móvil.

Además, se debe leer con precaución las aplicaciones, ya que muchas de las que resultan maliciosas suelen estar escritas con mala ortografía y gramática.

2) Correos e invitaciones

La separación de vuelos, agendamiento de estadía, asignación de tours, entre otras actividades necesarias para disfrutar de un buen viaje, se pueden efectuar vía internet y con el teléfono celular.

Sin embargo, los ojos siempre deben permanecer atentos. De acuerdo a Xataca Móvil, los correos electrónicos para la época suelen incrementar. En otras palabras, llegan comunicados no solicitados a la bandeja de entrada del mail.

Varias de esas misivas resultan virus disfrazados de promociones, cupones, entre otras variables.

En efecto, los usuarios deben percatarse de que no se inscribieron a ninguno de los emisores de los correos y denunciar como spam, tampoco seleccionar ningún enlace. Se recomienda no abrir el correo si no resulta del conocimiento del receptor. A modo general, se puede usar un bloqueador de anuncios local en el navegador.

3) Enlaces

En la misma línea de las direcciones web, los expertos en ciberseguridad recomiendan no caer en la trampa de copiar y pegar, sino escribir la URL de cada sitio sin tener la necesidad de dar clic a un enlace como tal.

Durante Semana Santa, usuarios comparten masivos mensajes vía WhatsApp sobre la celebración religiosa, pero varios de ellos llegan con enlaces incluidos. En consecuencia, algunos delincuentes aprovechan el momento pasándose por un feligrés para robar datos sin ningún escrúpulo.

Por último, también se puede considerar bloquear el WhatsApp con huella o PIN, pero esto funciona para los consumidos digitales que tienen dispositivos con sistema operativo Android.

