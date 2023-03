Compartir

El diputado a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio permite que el Estado venezolano obtenga titularidad de los bienes incautados en delitos provenientes de manera ilícita aún cuando no se haya dictado sentencia penal.

«Esta propuesta tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Sabe Venezuela entera nuestro presidente Nicolás Maduro ha estado alertando, uniendo al tanto de un flagelo que le causa daño al cuerpo social del país. Una corrupción que va más allá de los funcionarios públicos, incluye a empresarios, asociados, amigos en detrimento del patrimonio nacional y unos recursos que pudieran ser usados por el Estado venezolano para distintas actividades del bien común», expresó desde la Asamblea Nacional.

#EnVideo📹| Diputado de la AN, @dcabellor mencionó que toda aquella persona que colabore con información que pueda contribuir como evidencia para la declaratoria de Extinción de Dominio, podrá recibir una retribución dependiendo de su colaboración.#MáximaConcienciaPopular pic.twitter.com/FzNnnlXN0O — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 31, 2023

Durante sus declaraciones dio detalles sobre la proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la cual da al Estado las facultades para confiscar mediante sentencia firme los bienes de personas nacionales, jurídicas nacionales o extranjeras vinculadas con delitos cometidos contra el Patrimonio Público, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público.

#EnVideo📹| Diputado de la AN, @dcabellor informó que todos los bienes que han sido incautados por el Gobierno Nacional, serán destinados a financiar el funcionamiento del sistema de protección de los derechos humanos del pueblo venezolano.#MáximaConcienciaPopular pic.twitter.com/e8ohjQrsEQ — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 31, 2023

Ley de Extinción de Dominio: puntos claves

Fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia estas prácticas delictivas incorporando el ordenamiento jurídico venezolano un instrumento de política criminal como la extinción de dominio.

La extinción de dominio es una fórmula jurídica que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades calificadas como delitos en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales, aún cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal.

La figura de extinción de dominio procede mediante sentencia sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza. La solicitud la solicita el Ministerio Público y la resuelve un tribunal de control en un proceso breve y simplificado.

La propiedad privada adquirida legítimamente está reconocida como derecho humano protegido por la Constitución y diversos tratados internacionales. Este derecho no es absoluto y puede ser reconocido cuando se trata de bienes obtenidos productos de actividades ilícitas.

Comprende de 46 artículos que serán distribuidos en 4 capítulos.

Se crearán juzgados especiales para este tema.

Si la persona está en el extranjero igual se realiza la detención de dominio, esté o no este en el país.

Cabello dijo que sí una persona cometió alguno de los delitos hace 5 o 10 años, le caerá dicho proyecto de ley. «Lo que te robaste es del Estado y de nuestro pueblo», afirmó.

«Caiga quien caiga»

Asimismo, Cabello comentó que la trama de la corrupción ha tenido varios frentes, entre ellos, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Sistema de Justicia. De igual manera, funcionarios elegidos por el pueblo.

Manifestó que este jueves efectivos de la Policía Nacional Contra la Corrupción detuvo a parte de la directiva del CVG, quienes fueron puestos a la orden de los tribunales garantizando todos sus derechos humanos.

«Con esto no nos van a chantajear a nosotros. El que no quiera aparecer en algo, no se meta, no se vincule», añadió Cabello.

Manifestó que algunos de los sectores de la oposición «hacen fiestas. También hemos dicho que esa fiesta se va acabar cuando aparezcan sus corruptos y ahí dirán con sus corruptos no te metas. No nos importa el color político, estén donde estén, no nos vamos a detener, caiga quien caiga».

