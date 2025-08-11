lunes, agosto 11, 2025
PSUV convocó a movilización hoy en Caracas, pendientes de estas zonas y el tráfico

PSUV convocó a movilización hoy en Caracas
Foto: Canal Patria.

El PSUV convocó a movilización hoy en Caracas y otras ciudades del país, muy pendientes en el centro de Caracas y otras zonas cercanas. Esto debido al tráfico y embotellamientos que pudiera ocasionarse.

La «Gran marcha Antiimperialista por la Paz y contra el Narcoterrorismo  de la ultraderecha fascista.» Ya se está desarrollando en varias avenidas de Caracas desde tempranas horas.

«Todos los estados del país se unirán en defensa de la Patria.» Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Caracas a través de sus redes sociales realizó la convocatoria. Se espera una gran movilización en la zona del centro

PSUV convocó a movilización hoy en Caracas

“La ruta sería desde la Avenida Libertador, Cantv hasta el centro de Caracas, Palacio de Miraflores”, dijo Fernández.

