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Desde nuestra infancia, la frase «come zanahoria para ver mejor» ha sido un mantra en millones de hogares. Sin embargo, en pleno 2026, la ciencia nutricional ha puesto bajo la lupa esta afirmación para distinguir qué hay de cierto y qué es simplemente una construcción cultural.

Si bien la zanahoria no posee el poder «mágico» de corregir defectos refractivos como la miopía, sus beneficios para la visión y el brillo de la piel son más reales de lo que muchos imaginan.

El mito de la visión: De la guerra a la mesa

La creencia de que comer zanahorias otorga una visión nocturna sobrehumana tiene un origen histórico curioso: una campaña de propaganda británica durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, la base científica es el betacaroteno, un precursor de la Vitamina A.

Esta vitamina es esencial para la formación de la rodopsina, un pigmento en la retina que nos permite ver en condiciones de baja luminosidad. Por lo tanto, aunque la zanahoria no «cura» la vista, su deficiencia sí puede causar ceguera nocturna. Es un protector, no un corrector.

Piel radiante: El ‘Glow’ que viene de adentro

Donde la zanahoria brilla con luz propia es en el ámbito de la dermatología nutricional. El betacaroteno es un potente antioxidante que protege a las células del daño oxidativo causado por los radicales libres y la radiación solar. Consumir zanahoria de forma regular contribuye a una piel más brillante y elástica, ayudando a regenerar los tejidos y manteniendo la hidratación de la dermis.

Además, existe el fenómeno de la carotenemia: el consumo elevado de este vegetal puede otorgar un tono ligeramente dorado o anaranjado a la piel, lo que muchos confunden con un bronceado saludable. Este efecto es temporal y es la prueba física de cómo los pigmentos naturales trabajan desde el interior de nuestro organismo.

¿Cómo consumirla para maximizar beneficios?

Para que el cuerpo absorba el betacaroteno de manera eficiente, es recomendable consumir la zanahoria cocida o acompañada de una fuente de grasa saludable, como aceite de oliva o aguacate, ya que la Vitamina A es liposoluble. En resumen, la zanahoria no te dará visión de rayos X, pero sí es el «cosmético comestible» más económico y efectivo para una mirada sana y una piel envidiable.

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