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¿Sabías que acceder a la mejor tecnología de MultiMax es más fácil? CrediMax está disponible todos los días de la semana. Encuentra lo último en televisores, neveras, aires acondicionados, electrodomésticos pequeños, celulares, artículos de cocina y mucho más, a precios increíbles.

CrediMax es un servicio exclusivo para clientes PriorityMax. Elige cualquier producto de la tienda y paga por cuotas, sin intereses, con el sistema de financiamiento de la tienda multimarca más grande de Venezuela. Más de 500 mil venezolanos son parte de este ecosistema, ¡Únete y eleva tu experiencia de compra a otro nivel!

“En MultiMax trabajamos todos los días para ofrecer a nuestros clientes soluciones que faciliten su vida. Nuestro objetivo es que cada venezolano pueda acceder a productos de calidad para mejorar su calidad de vida, y a través de CrediMax, así como PriorityMax, hemos logrado este objetivo, creando un sistema que cuenta con el respaldo de más de 400 marcas nacionales e internacionales de alta calidad” expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Group.

Visita el portal web www.multimax.com.ve y sigue la cuenta de Instagram @multimax para sacar el máximo provecho a tu cupo con los precios imperdibles publicados cada semana, mientras participas por incrementos en tu límite de compras, premios increíbles y beneficios adicionales.

Si ya formas parte de PriorityMax, descubre tu estatus de afiliado descargando la app de PriorityMax, disponible en Google Play y App Store, donde encontrarás toda la información que necesitas al alcance de tus manos.

Descubre las categorías de CrediMax

Al realizar tu primera compra con CrediMax, automáticamente accedes a la categoría Classic, que te otorga un cupo inicial de 200 dólares. Para comenzar a disfrutar de este beneficio, solo debes cancelar un 40% de inicial en caja y el resto podrás pagarlo en 6 cuotas quincenales. Esta primera experiencia es la puerta de entrada a un sistema con el que podrás alcanzar mayores ventajas mientras cumplas con la puntualidad de tus pagos.

Subir de categoría es muy sencillo, cancela al día o realiza un pronto pago antes de 45 días, para aumentar tu límite de compra y reducir la inicial. Con los planes Platinum y Diamond, PriorityMax te permite acceder a límites de hasta $800 y $1000 para compras con CrediMax, sumado a otros numerosos beneficios exclusivos, solo en la multimarca más grande de Venezuela.

“Recuerda que para comprar con CrediMax, debes haber cancelado la totalidad de tus cuotas anteriores antes de volver a usar tu cupo” explicó Nasar Dagga.

Niveles de CrediMax

Classic: $200 de crédito | 40% de inicial | 6 cuotas

$200 de crédito | 40% de inicial | 6 cuotas Bronze: $300 de crédito | 40% de inicial | 6 cuotas

$300 de crédito | 40% de inicial | 6 cuotas Silver: $400 de crédito | 30% de inicial | 8 cuotas

$400 de crédito | 30% de inicial | 8 cuotas Gold: $500 de crédito | 20% de inicial | 8 cuotas

$500 de crédito | 20% de inicial | 8 cuotas VIP: $600 de crédito | 20% de inicial | 10 cuotas

$600 de crédito | 20% de inicial | 10 cuotas Platinum: $800 de crédito | 10% de inicial | 10 cuotas

$800 de crédito | 10% de inicial | 10 cuotas Diamond: $1.000 de crédito | 10% de inicial | 10 cuotas

Cada rango representa un nivel de confianza dentro del ecosistema de PriorityMax, y avanzar entre ellos te abre nuevas oportunidades no solo de financiamiento, sino también de acceso a sorteos y beneficios exclusivos.

¡CrediMax, paga a tiempo y gana premios!

Además de facilitar tus compras, Multimax premia tu fidelidad. Pagando a tiempo tus cuotas CrediMax, estarás participando automáticamente en los sorteos mensuales que realiza la multimarca en todas sus tiendas en el país, con premios en más de 100 productos, que incluyen lavadoras, televisores, combos de electrodomésticos y mucho más.

Los ganadores del concurso se publican los primeros cinco días de cada mes, con tres ganadores por cada sede de MultiMax a nivel nacional.

Además, los clientes PriorityMax que pagan antes de los 45 días entran en el sorteo de dos vehículos 0 KM al año, un beneficio único que refuerza el valor de mantener un buen historial crediticio con CrediMax.

Pero eso no es todo: si mantienes tu récord impecable, también puedes acceder a tarjetas de crédito en bancos nacionales, ampliando tus oportunidades financieras más allá de MultiMax.

¿Cómo pagar tus cuotas?

Pagar tus cuotas con CrediMax es rápido y seguro. Puedes hacerlo a través de:

La app PriorityMax , disponible en Google Play y App Store.

, disponible en Google Play y App Store. El sitio web oficial : com.

: com. En cualquier sede de MultiMax en Venezuela.

También puedes ingresar al portal de PriorityMax desde la web oficial de MultiMax: www.multimax.com.ve. Solo debes hacer clic en la sección “Categorías” y seleccionar “PriorityMax” para iniciar sesión con tu correo electrónico y clave digital.

Cómo suscribirte a PriorityMax

Unirte al sistema PriorityMax es muy sencillo. Visita cualquiera de las tiendas Multimax en toda Venezuela y pide en caja tu suscripción. En pocos minutos ya formarás parte de este club exclusivo, y podrás hacer tus compras con CrediMax.

También puedes descargar la app PriorityMax para agilizar tu proceso de inscripción, seleccionando el botón “Regístrate ahora” que se encuentra en la pantalla de inicio. Sigue las instrucciones expuestas en la aplicación y, una vez finalizado el proceso, recibe tu credencial en la sede de la multimarca más cercana a ti para disfrutar todos los beneficios que llegan con tu membresía.

Para poder suscribirte, debes cumplir con los siguientes requisitos: Ser mayor de edad (18 años), tener un correo electrónico y un número telefónico para recibir el mensaje de verificación.

Asimismo, el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga recuerda que la membresía PriorityMax es de uso personal e intransferible, por lo que debe estar presente el propietario de la credencial para poder aprovechas todas las ventajas de tu suscripción.

Multimax en Venezuela

Con este CrediMax, MultiMax ofrece a sus clientes una experiencia integral que combina innovación, financiamiento flexible y recompensas exclusivas, consolidándose como la multimarca más importante del país.

A través de más cinco años haciendo historia, la multimarca se ha convertido en un símbolo de progreso tecnológico en Venezuela y la tienda multimarca con mayor número de sucursales en toda la región, siguiendo la visión de su CEO, Nasar Dagga Mujamad.

Vive la mejor experiencia de compra en cualquiera de nuestras 45 tiendas, distribuidas en los estados: Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy y la ciudad de Caracas.

Entra al portal web www.multimax.com.ve, así como al usuario @multimax en Instagram y Facebook para descubrir todo sobre los eventos, inauguraciones, promociones y sorpresas que MultiMax tiene preparadas para ti.