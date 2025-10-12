Compartir

Las intensas precipitaciones registradas durante este sábado provocaron el colapso parcial del puente El Corozo, ubicado en la Troncal 005 en el municipio Barinas.

El incidente se produjo debido al socavamiento de la estructura vial por la fuerza del agua.

Debido a la falla vial, las autoridades restringieron completamente el paso por la carretera nacional que comunica a los estados Barinas y Táchira.

Puente El Corozo en Barinas

Autoridades reportaron que el tramo afectado se encuentra específicamente entre las parroquias Rodríguez Domínguez y Dominga Ortiz de Páez.

Se conoció que equipos técnicos del Ministerio del Transporte y de Corsobain están realizando la inspección correspondiente para evaluar la magnitud del daño y planificar las labores de rehabilitación.

Los organismos de seguridad y prevención desplegados en el área exhortan a los usuarios de la Troncal 005 a tomar rutas alternas y a acatar las indicaciones para evitar riesgos.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: