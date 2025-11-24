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En vísperas de la Feria Internacional de Turismo en Venezuela (Fitven), inició la 19º edición del Festival Internacional de Muralismo «Ciudad Mural Puerto Cabello 2025» que se llevará a cabo hasta el 29 de noviembre, en homenaje al cultor popular Herman Villanueva, líder de la agrupación «Tambores de San Millán».

Desde la Calle Los Lanceros de la localidad, la Primera Combatiente del estado Carabobo, Nancy de Lacava, en compañía del alcalde del municipio Puerto Cabello, Juan Carlos Betancourt, la Primera Combatiente del municipio, María Daniela de Betancourt, la secretaria para la Cultura y el Arte de la gobernación del estado, Nathaly Bustamante y María Isabela Godoy, productora del Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural, señaló que esta actividad convertirá a la ciudad en el epicentro del Muralismo en Venezuela, donde realizarán diferentes obras para el disfrute de propios y visitantes.

«Hemos venido recorriendo el estado junto con Ciudad Mural, y en esta edición nos vamos a llenar también de belleza con distintos murales aquí en el Centro histórico de Puerto Cabello, como un preámbulo a lo que va a ser también la Fitven, así que de verdad estamos emocionados por estos murales que engalanarán a la ciudad que está de moda con el arte a cielo abierto», expresó.

Asimismo, precisó que este evento se desplegará con 16 obras como «Ruta de Murales” desde la plaza General Bartolomé Salom hasta la Casa Guipuzcoana, y contará con la participación de artistas nacionales e internacionales.

“Podemos decir con mucho entusiasmo que dentro de la lista de artistas los invitados nacionales Uki, Eloy Guzmán, popularmente conocido como Garos, Keyberon Ríos, mejor conocido como Zewkey, Popurrí Caribe, Miguel Dupuy, Jhonny Fernández, Aswed, Andrea Britto, Rebeca Rojas, Leonel Vera, Wuifer Márquez conocido como Ditos y Jimena Zorrilla, así como participarán los artistas locales Walter Rocha , Álvaro Aramendi y Pedro Domínguez y Luis Miguel Rodríguez proveniente de Cuba”, añadió.

Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural

Por su parte, Juan Carlos Betancourt, alcalde del municipio Puerto Cabello, destacó que con estos acontecimientos culturales, se demuestra que los venezolanos son creativos y gente de paz, y que desde el Poder comunal se impulsan las grandes iniciativas artísticas, gracias al trabajo articulado por el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava.

«En nombre del pueblo de Puerto Cabello, nos sentimos complacidos con todos los artistas plásticos que nos acompañan, los cuales ayudarán a que esta ciudad muestre sus tradiciones y costumbres a través del arte», comentó.

Por otro lado, María Isabela Godoy productora de Ciudad Mural, resaltó que este evento se ha realizado en diferentes estados del país, el cual ha servido como ventana para el disfrute del arte en las calles.

«Tenemos el privilegio de estar como una acción para la animación sociocultural, y además vamos a coincidir con los dos días de arranque de la Fitven, una vitrina extraordinaria para mostrar las riquezas y atractivos de nuestro país y de este estado, no solamente naturales, sino fundamentalmente nuestra riqueza histórica que explica nuestra identidad, y ese es el trabajo maravilloso que verán el 29 de noviembre cuando entreguemos junto a nuestro gobernador los diferentes murales que hemos preparado», añadió.

A su vez, invitó a seguir la programación que se subirá día a día en el Instagram @ciudadmural.vzla para que la población conozca el itinerario de las diferentes actividades, donde resalta la presentación del Circo Nacional de Venezuela, que estará gratuito para el público en la plaza General Bartolomé Salom.

«Podemos decirle a los asistentes que viene para la clausura el Ensamble Ciudad Canción, no se pierdan lo mejor de la música venezolana, viene gastronomía con una presentación de ceviche y salsa al mismo tiempo, eso hay que vivirlo, por eso nuestro pueblo tiene que venir a disfrutar todas las sorpresas que tenemos” agregó.

Con este tipo de eventos se cumplen con las líneas de acción contempladas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el propósito de fortalecer las manifestaciones culturales y artísticas de los carabobeños y carabobeñas.

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