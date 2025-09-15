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En el marco del cierre operativo del periodo vacacional 2025 se conoció que más de 250 mil personas visitaron los 12 Puntos de Información Turística (PIT) desplegados en los diferentes municipios de la entidad impulsados por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Corporación de Turismo.

La Autoridad Única de Turismo de la región, Elyezer Álvarez, detalló que turistas y propios recibieron guía e información sobre destinos importantes del estado, en los PIT ubicados en lugares como el Zooaquarium de Valencia, Monumento Nacional Campo de Carabobo, Centro Histórico de Puerto Cabello y Playa Sonrisa, por solo mencionar alguno de ellos.

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«Estamos celebrando el gran éxito que fue el periodo vacacional en Carabobo, ya que en los Puntos de Información Turística, fueron atendidos un total de 251 mil 830 personas que nos han elegido como su destino para esta temporada, para así disfrutar de los sitios emblemáticos y recursos naturales que tenemos para ofrecer», expresó.

Durante la actividad de clausura celebrada en “Draculandia el parque de tus sueños”, Álvarez indicó que la región reportó más de 80% en ocupación hotelera, lo que generó una mayor cantidad de beneficios para el sector público y privado.

«Es importante destacar que en estas vacaciones reportamos un 84% de ocupación hotelera, esto gracias al trabajo conjunto que venimos haciendo con los hoteles de la entidad para generar mayores ingresos al sector público y privado«, dijo la máxima autoridad de turismo en la región.

Estas acciones demuestran el compromiso del cumplimiento de las líneas de acción enmarcadas dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de hacer de Carabobo un estado potencia en materia de turismo.

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