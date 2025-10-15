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Los leoncitos merideños siguen creciendo, alimentados y fuertes, así se vieron junto su mamá Carú. Los hijos de Murachí siguen adelante y jugando entre ellos, estos se siguen robando miradas, aplausos, videos como fotos.

En el zoológico de Chorros de Milla en la entidad de Mérida, los leoncitos venezolanos siguen siendo los más buscados. Carú siempre atenta de lo que estos puedan hacer, a estos les gusta correr, saltar y asomarse a la reja.

Estos aunque no tengan nombre aun van viento en popa en su desarrollo y cada día van cambiando más. Sus patas más fuertes y van firmes en su crecimiento en el espacio que tienen donde todos pueden ir a visitarlos.

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Los leoncitos merideños van creciendo

Poco a poco estos han ido ganando tamaño, ante la mirada de todos. Todo gira alrededor de ellos y siguen siendo los más buscados. Si vas a Mérida no dejes de visitarlo en su excelente espacio.

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Los felinos son ahora una de las tantas atracciones que hay para fugarse a Mérida al menos por dos días y disfrutar lo que hay. Los leones además son un atractivo turístico que hay en la zona.

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