Al dejar de beber alcohol, el cuerpo experimenta tanto la abstinencia inicial como beneficios a largo plazo. Los síntomas de abstinencia, como temblores, náuseas, sudoración y ansiedad, pueden comenzar pocas horas después de la última bebida.
Y alcanzar su punto máximo en 24 a 72 horas. A largo plazo, se producen mejoras en el sueño, la salud del hígado, la presión arterial, el peso y la salud mental. Incluyendo mayor energía, claridad mental y un sistema inmunológico más fuerte.
Beber alcohol, Síntomas de abstinencia (primeros días)
Ansiedad, nerviosismo e irritabilidad
Temblores, sacudidas y sobresaltos
Náuseas, vómitos y diarrea
Sudoración excesiva
Dolor de cabeza
Alteraciones del sueño, incluyendo pesadillas
Frecuencia cardíaca rápida e hipertensión
Beneficios a largo plazo
Mejora del sueño: Después de los problemas iniciales, la calidad del sueño mejora a medida que el cuerpo recupera sus ciclos naturales.
Salud del hígado: El hígado comienza a regenerarse y puede volver a su funcionamiento normal, como descomponer toxinas y grasas.
Pérdida de peso: Al eliminar las calorías vacías del alcohol, se facilita la pérdida de peso.
Mejora de la piel: Al estar mejor hidratado, el aspecto de la piel tiende a mejorar.
Mayor energía y claridad mental: Se experimenta un aumento de energía y una mayor capacidad para concentrarse.
Sistema inmunológico más fuerte: El cuerpo se vuelve más resistente a las infecciones.
Mejora de la salud mental: Se puede experimentar una reducción del estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos, además de un mayor bienestar general.
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