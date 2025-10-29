Compartir

Al dejar de beber alcohol, el cuerpo experimenta tanto la abstinencia inicial como beneficios a largo plazo. Los síntomas de abstinencia, como temblores, náuseas, sudoración y ansiedad, pueden comenzar pocas horas después de la última bebida.

Y alcanzar su punto máximo en 24 a 72 horas. A largo plazo, se producen mejoras en el sueño, la salud del hígado, la presión arterial, el peso y la salud mental. Incluyendo mayor energía, claridad mental y un sistema inmunológico más fuerte.

Beber alcohol, Síntomas de abstinencia (primeros días)

Ansiedad, nerviosismo e irritabilidad

Temblores, sacudidas y sobresaltos

Náuseas, vómitos y diarrea

Sudoración excesiva

Dolor de cabeza

Alteraciones del sueño, incluyendo pesadillas

Frecuencia cardíaca rápida e hipertensión

Beneficios a largo plazo

Mejora del sueño: Después de los problemas iniciales, la calidad del sueño mejora a medida que el cuerpo recupera sus ciclos naturales.

Salud del hígado: El hígado comienza a regenerarse y puede volver a su funcionamiento normal, como descomponer toxinas y grasas.

Pérdida de peso: Al eliminar las calorías vacías del alcohol, se facilita la pérdida de peso.

Mejora de la piel: Al estar mejor hidratado, el aspecto de la piel tiende a mejorar.

Mayor energía y claridad mental: Se experimenta un aumento de energía y una mayor capacidad para concentrarse.

Sistema inmunológico más fuerte: El cuerpo se vuelve más resistente a las infecciones.

Mejora de la salud mental: Se puede experimentar una reducción del estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos, además de un mayor bienestar general.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas