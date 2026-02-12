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Los cambios vienen en Sábado Sensacional luego que esta semana se conociera del fallecimiento de la productora ejecutiva, Helena Rosas. El programa maratónico de Venevisión seguirá y por supuesto se esperan por los cambios.

Como por nuevas secciones, además de concursos, la presentación de artistas, que puedan hacer el programa llamativo nuevamente. Hasta ahora indican que Andrés Malavé quien trabajó al lado de Helena Rosas sería el llamado para la producción ejecutiva.

El programa desde su salida a finales de los setenta se convirtió en uno de los favoritos, al igual pasó en los años ochenta y noventa. Con Amador Bendayán, luego Gilberto Correa, Daniel Sarcos y Leonardo Villalobos.

Tuvo etapas excelentes y el mismo sigue en el aire, siendo en la actualidad uno de los programas más antiguos de la televisión latinoamericana. De hecho, llegó a tener en esos años excelentes números de sintonía.

Los cambios vienen en Sábado Sensacional

Si Malavé es nombrado productor ejecutivo tiene una dura tarea como lo es devolver la sintonía al programa. El cual necesita cambios, adaptarse a nuevos formatos que puedan hacerlo uno de los mejores de la televisión venezolana.

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