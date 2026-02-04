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¿Qué debo hacer para recibir el Bono Único Familiar?, esta bonificación agrupa a extintas bonificaciones como 100% Escolaridad, además de Bono José Gregorio Hernández y Lactancia Materna. Para recibirlo debes cumplir con estos requisitos.

El primero de ellos es que debes estar registrado en el Sistema Patria como jefe de familia. Dicho beneficio está por pagarse en los próximos días, y se recibe de forma gradual como directa desde la plataforma Patria.

Este abre los bonos mensuales los cuales se van cancelando a distintos sectores. Luego del Bono Único a mediados del mes comienza a pagarse el Ingreso Contra la Guerra Económica el cual se paga primero a los empleados públicos.

Seguidamente se cancela el mismo por un monto de 112 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela a los jubilados de la administración pública. Y luego a los pensionados por un monto de 50 dólares BCV.

¿Qué debo hacer para recibir el Bono Único Familiar?

Recuerda que debes cumplir estos pasos para recibir el Bono único, entra al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Luego presiona en “núcleo familiar” y allí debes de registrar a tus familiares.

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Proceso para recibir la bonificación

Los beneficiarios deben estar registrados en el sistema y contar con sus datos actualizados en la Plataforma Patria. De esta forma pueden recibir la notificación del depósito a través del número corto 3532 o mediante la aplicación veMonedero.

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