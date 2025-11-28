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¿Qué es el Black Friday, el mismo viene desde la década de los años sesenta, y se ha hecho popular pues marca el inicio de las compras navideñas. Tuvo su origen en Filadelfia en el ali 1966.

El Black Friday moderno no fue inventado por una sola persona, sino que su origen se remonta al uso por parte de los oficiales de policía de Filadelfia a mediados de los años 60. Para describir el caos de tráfico que causaba el inicio de las compras navideñas.

El término se popularizó en 1966 y se extendió por todo el país a partir de 1975. Ya el mismo es utilizado en varios países del mundo, tiendas muy famosas colocan todo a la venta, y a los mejores precios.

A mediados de los años sesenta el último viernes de noviembre en Filadelfia empezaba un alto tráfico. Además de congestión como desorden, los compradores salían a las calles luego del Día de Acción de Gracias.

En Venezuela

Desde el año 2019 varias tiendas han introducido dicho concepto de ventas en el país. Varias tiendas colocan desde ayer a la venta toda la mercancía. Lo más buscado va desde neveras, televisoras y hsta ropa.

¿Qué es el Black Friday?

Otros «Viernes Negro»: Es importante distinguir este evento de otros «Viernes Negro» históricos, como la crisis financiera de 1869 en Estados Unidos. Provocada por los especuladores James Fisk y Jay Gould, que también se conoce como el «Viernes Negro» pero no tiene relación con las compras.

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