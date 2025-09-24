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El Estado de Conmoción Exterior está siendo evaluado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo el mandatario nacional desde el Palacio de Miraflores en horas de la tarde de 24 de septiembre de 2025.

La misma es una figura constitucional en Venezuela que permitiría al Ejecutivo ampliar poderes esto para responder ante las amenazas extranjeras. Además de movilizar recursos de defensa de la nación.

Estado de Conmoción Exterior

Según el mandatario, dicha medida se justifica por las “agresiones” de Estados Unidos en medio de la creciente tensión diplomática. Hasta ahora la misma estaría evaluada por el mandatario como por su gabinete.

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Estados Unidos mantiene la amenaza ante Venezuela, con presencia militar en el Caribe. Es por ello que Maduro habló sobre este decreto sobre conmoción exterior.

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