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El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de ayuno, oración y abstinencia para los católicos antes de la Pascua. En este día, los fieles reciben una cruz de ceniza en la frente como símbolo de arrepentimiento, humildad y recuerdo de la mortalidad humana.

Significado: Es un llamado a la conversión y a la preparación espiritual para la Semana Santa. Es el primer día de la Cuaresma, que marca el inicio de lo que es la Semana Santa, de recogimiento, fe y oración.

¿Qué es el Miércoles de Ceniza?

La Ceniza: Se obtiene de la quema de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior.

Frase: Al imponerla, se dice: «Recuerda que eres polvo y al polvo volverás» o «Conviértete y cree en el Evangelio».

Ayuno y Abstinencia: Se establece como un día de ayuno (una sola comida fuerte) y abstinencia de carne, aplicable a personas entre 18 y 59 años.

Fecha: Varía cada año, ocurriendo 46 días antes del Domingo de Resurrección, situándose entre el 4 de febrero y el 10 de marzo.

Este día es fundamental para la reflexión y la renovación espiritual en la fe católica.

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