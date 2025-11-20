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¿Qué es el Phishing y cómo evitarlo?

By Danny Valdiviezo
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El Phishing

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Danny Valdiviezo
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El phishing es un tipo de ataque cibernético donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por una entidad de confianza (como un banco o una empresa); para engañar a las personas y obtener información confidencial.

Como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos personales. Utilizan mensajes de correo electrónico, sitios web o SMS falsos que parecen legítimos para «pescar» o robar datos valiosos de la víctima.

El Phishing, ¿Cómo funciona?

Suplantación de identidad: Los atacantes se hacen pasar por fuentes de confianza.

Engaño: Crean correos electrónicos, mensajes o páginas web que imitan a los originales para que la víctima confíe en ellos.

Solicitud de información: Los mensajes suelen pedirle al usuario que «verifique» o «actualice» su cuenta, solicitando información sensible.

Robo de datos: Si el usuario cae en el engaño, la información es enviada directamente a los atacantes, quienes pueden usarla para robar dinero o usurpar su identidad.

Contagio de malware: A veces, los enlaces maliciosos pueden descargar virus o malware en el dispositivo de la víctima.

Cómo protegerse

Verifica la fuente: No hagas clic en enlaces sospechosos. Si un mensaje te parece dudoso, ve directamente al sitio web oficial escribiendo la dirección en el navegador o contacta a la compañía por otro medio para verificar si el mensaje es legítimo.

Observa la URL: Las direcciones web falsas pueden ser muy similares a las reales. Presta atención a si la dirección es la correcta o si tiene errores ortográficos.

Desconfía de urgencia y amenazas: Los mensajes que crean un sentido de urgencia o que amenazan con cerrar tu cuenta suelen ser fraudulentos.

No compartas datos: Nunca proporciones información sensible como contraseñas o datos bancarios a través de un correo electrónico o un enlace recibido de forma inesperada.

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