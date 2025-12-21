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El sadfishing (pesca triste) es la práctica de publicar de forma estratégica o exagerada el sufrimiento personal en redes sociales para «pescar» atención. Validación, likes o apoyo emocional de la audiencia.

A menudo usando el dolor como cebo para generar interacción. Es un juego de palabras con «catfishing» (usar identidad falsa). Pero aquí se usa la vulnerabilidad para conseguir una reacción digital, pudiendo ser una necesidad de conexión, pero también una forma de manipulación o búsqueda de ganancias.

El Sadfishing y las características principales

Uso de la tristeza como cebo: Se comparte contenido emocional (llanto, problemas de salud mental, rupturas) para generar una respuesta masiva de «pobrecito», consuelo y empatía.

Búsqueda de validación: Refleja una necesidad de sentirse visto y querido en el entorno digital, vinculada a la autoestima y al apego emocional.

Diferencia con compartir emociones: No es solo expresar un sentimiento, sino hacerlo de forma calculada para obtener una reacción específica, a veces exagerando el drama.

Riesgos: Puede llevar al ciberacoso, la trivialización de problemas reales y la explotación de la vulnerabilidad, exponiendo a los usuarios a peligros en línea.

Origen del término

Fue acuñado por la escritora Rebecca Reid en 2019, comparando la acción con el «catfishing» (crear un perfil falso), pero cambiando «cat» (gato) por «sad» (triste) para referirse a usar la tristeza como anzuelo.

Ejemplo

Publicar constantemente sobre una enfermedad o una ruptura, no solo para desahogarse, sino para recibir un flujo constante de comentarios de apoyo y aumentar la interacción en el perfil.

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