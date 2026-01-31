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¿Qué es la erotomanía?

By Redacción Noticias24Carabobo
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La erotomanía, conocida también como síndrome de Clérambault, es un trastorno delirante poco común donde una persona cree
Foto: redes.

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Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
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La erotomanía, conocida también como síndrome de Clérambault, es un trastorno delirante poco común donde una persona cree firmemente; y de manera inquebrantable, que otra persona —generalmente de mayor estatus social o una celebridad— está enamorada de ella.

Esta creencia persiste a pesar de la evidencia contraria o la falta de contacto. La misma es incluso con delirios de amor por la persona o de pensar incluso que se han visto.

Características clave de la erotomanía:

Delirio de ser amado: La convicción es de naturaleza paranoide; el paciente interpreta acciones neutras o rechazos como señales secretas de amor.

Objeto de obsesión: Suele ser alguien inalcanzable, famoso o de mayor posición socioeconómica.

Conducta de acoso (Stalking): A menudo deriva en conductas como envío de cartas, mensajes, regalos, llamadas y acoso constante, tanto en persona como a través de redes sociales.

Tipos: Puede ser primaria (sin otras enfermedades mentales) o secundaria (asociada a trastornos como la esquizofrenia o trastorno bipolar).

Diagnóstico: Se clasifica como un subtipo de trastorno delirante en el DSM-5-TR y CIE-11, siendo necesario que el delirio persista por al menos un mes.

Aunque afecta más frecuentemente a mujeres tímidas o dependientes, puede darse en cualquier persona, es decir en hombre o mujeres. La condición a menudo requiere atención especializada y medidas legales de protección para la persona acosada.

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SourceWikipedia,
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