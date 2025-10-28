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La etapa de purificación que dijo Mhoni Vidente es una etapa de limpieza que ha iniciado el planeta en estos tiempos. Es por ello que predijo huracanes, fuertes vientos además de lluvias intensas.

Desde hace tiempo la tarotista había hablado del tema, es por ello que señaló que varios países lamentablemente se verán azotados por estos fenómenos naturales. No solo por huracanes también por fuertes temblores como por sequías.

Dijo que el planeta se ha desequilibrado un poco a causa de la humanidad y el mismo entra en una etapa de cambios. Es lo que ella ha llamado una purificación del mundo, este pudiera manifestarse como fuertes temblores, tsunamis y terremotos.

Etapa de purificación que dijo Mhoni Vidente

“La Tierra está viva y se defiende. Vendrán huracanes más fuertes, terremotos inesperados y erupciones volcánicas. Es la forma en que el planeta se limpia para renacer”; aseguró la vidente radicada en México.

Resaltó que se verán erupciones volcánicas en algunas zonas del planeta, y el protagonismo que tendrán el agua como el fuego. “El agua y el fuego dominarán al mundo. Veremos mares agitados, lluvias torrenciales y climas extremos donde antes no los había”, agregó.

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“No es el fin del mundo, es el fin de una era. Dios está mandando señales para que la humanidad despierte y cambie su rumbo. Los sismos, los huracanes y los incendios son advertencias de purificación espiritual”, explicó.

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