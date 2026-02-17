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La resiliencia, vemos esta palabra en el mundo digital es decir redes sociales entre otros, carteleras, como en afiches, además de libros de autoayuda. Pero es una de las capacidades que más debemos de investigar y desarrollar, para colocarla en nuestra vida diaria.

La resiliencia es la capacidad humana para adaptarse positivamente, recuperarse y salir fortalecido de situaciones adversas, traumas, tragedias o fuentes de tensión significativas. Por supuesto, no implica no sentir dolor, sino aprender a manejar el estrés.

Superar obstáculos y continuar ante los reveses de la vida.

¿Cómo desarrollar la resiliencia?

La resiliencia no es un rasgo innato; se puede entrenar y fortalecer mediante cambios graduales en la actitud y el comportamiento.

Cultivar conexiones: Establecer relaciones sólidas y amorosas con familiares y amigos proporciona apoyo en momentos difíciles.

Aceptar el cambio: Aceptar que el cambio es parte de la vida y ver las crisis como desafíos, no como problemas insuperables.

Mantener una perspectiva positiva: Buscar oportunidades de aprendizaje en las experiencias difíciles y cultivar la esperanza.

Autoconocimiento y cuidado: Fomentar la autoestima, identificar fortalezas personales, gestionar las emociones y cuidar la salud física y mental.

Fijar metas y tomar acción: Establecer objetivos realistas y avanzar hacia ellos, en lugar de ignorar los problemas.

Desarrollar esta capacidad es un proceso personal que toma tiempo, pero que mejora significativamente la salud mental y la capacidad de superación.

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