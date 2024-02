Compartir

¿Qué es un año Bisiesto?, este tiene la característica de que se da cada cuatro años, hoy 29 de febrero sería un día más en el año, es decir tiene 366 días. Este día se agregó al mes de febrero que pasa a tener 29 días.

Las personas que nacieron un día como hoy celebran su cumpleaños los 28 de febrero o 1º de marzo como lo celebran cada cuatro años. Por efecto de documentos como partidas de nacimiento entre otros se coloca 29 de febrero.

Qué es un año Bisiesto

Muchas personas asocian este día a cábalas y buena o mala suerte, o señalan que es un año que no favorece a ciertos signos. Pero eso es completamente falso, solo que se han inventado curiosidades sobre este día.

Pero el mundo sigue igual, no se altera nada en absoluto y el mismo por supuesto está ligado al zodíaco pero no a la mala o buena suerte. Si se han hecho reuniones virtuales de personas que nacen en este día y conversan sobre experiencias, pero el mismo no tiene nada en particular.

¿Quién lo inventó y desde cuándo?

El papa Gregorio XIII a partir de 1582 lo instauró en el llamado calendario gregoriano. Ese año se agregó el 29 de febrero con el fin de que se cumpliera este día cada cuatro años.

