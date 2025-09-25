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Un enjambre sísmico es una secuencia de numerosos terremotos de pequeña o mediana magnitud que ocurren en un área geográfica específica y en un período de tiempo corto. Sin que haya un sismo principal discernible.

A diferencia de los sismos principales y sus réplicas, los temblores de un enjambre tienen magnitudes más similares y pueden durar días. Importante saber que en el occidente del país no han ocurrido pérdidas humanas.

Enjambre sísmico

Sin sismo principal: No se identifica un terremoto que sea significativamente más grande que los demás.

Múltiples sismos: Se trata de una serie de decenas o cientos de temblores.

Magnitud similar: Las magnitudes de los sismos son comparables entre sí.

Duración prolongada: Pueden extenderse por semanas o meses, con una disminución gradual en la intensidad de los eventos.

Distribución geográfica: Ocurren en una zona específica y pequeña.

Causas

Alteración de la presión de fluidos: La inyección o extracción de agua o gas en el subsuelo puede alterar la presión en las rocas, provocando sismos.

Activación de fallas geológicas: Las fallas pueden sufrir múltiples rupturas pequeñas, liberando energía de manera constante.

Importancia

Monitoreo: Son importantes para el estudio de la actividad tectónica y volcánica, ayudando a entender los procesos internos de la Tierra.

NO DEJES DE LEER AHORA: Reportaron temblor en varias zonas del país, 3.9 grados y 5.4 y las réplicas (VIDEOS)

Alerta temprana: En regiones volcánicas, un enjambre sísmico puede ser una señal de un posible aumento de la actividad volcánica.

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