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Ante un ACV, llama inmediatamente al número de emergencias local (como el 911) o busca atención médica de emergencia. No conduzcas al hospital y quédate con la persona hasta que lleguen los profesionales.

Es vital buscar atención médica rápida para reducir el daño cerebral y prevenir la discapacidad, así que no ignores los síntomas, incluso si desaparecen. Anota el momento en que comenzaron los síntomas para compartir esa información con los profesionales.

Ante un ACV, y los pasos a seguir

Llama a emergencias: Contacta de inmediato al 911 o al número local de emergencias.

No lo ignores: Un ACV es una emergencia médica. Busca atención de inmediato, incluso si los síntomas desaparecen, ya que pueden ser una advertencia de un futuro accidente cerebrovascular.

No conduzcas: No intentes llevar a la persona tú mismo al hospital. Espera a los servicios de emergencias para que puedan iniciar el tratamiento de inmediato.

Permanece con la persona: Quédate con la persona hasta que llegue la ambulancia y mantén la calma.

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Anota los síntomas: Registra cuándo comenzaron los síntomas para informar a los profesionales de la salud.

¿Por qué es tan importante actuar rápido?

Tiempo es cerebro: Cada minuto cuenta durante un accidente cerebrovascular, ya que el tratamiento rápido puede reducir el daño al cerebro.

Prevención de discapacidad: La atención médica de emergencia puede ayudar a prevenir complicaciones y discapacidad después del ACV.

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