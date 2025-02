Compartir

Ante un Ictus cerebral o accidente cerebrovascular debes estar preparado y actuar de inmediato. Este puede ocurrirle a una persona en cualquier momento y debes seguir unos pasos previos, antes de llamar a emergencias.

Cada minuto es importante, ya que cuanto más tarde se inicie el tratamiento, mayores serán las posibilidades de daño cerebral. Esto puede ocurrir en cualquier momento a una persona pero debes seguir estas recomendaciones.

Ictus cerebral, ¿qué hacer?

Llamar al número de emergencias

Colocar a la persona en un lugar cómodo

Apoyar la cabeza y los hombros con una almohada

Vigilar su estado de conciencia y respiración

No darle de comer ni beber

Evitar forzarla a moverse o hablar

Evitar administrar medicamentos

Qué no hacer No dejarla sola, No mover su cuello, No ponerle cosas apretadas.

Los síntomas de un ACV pueden incluir: Asimetría en el rostro, Dificultad para hablar, Dificultad para ver, Entumecimiento en las manos, Dolor de cabeza.

